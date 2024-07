Ma két ilyen jelentősebb ásatás van, ahol szinte naponta kell a régészeknek dolgozniuk. Egyik a Pári és Nagykónyi térségében folyó szennyvízvezeték építése, ahol az árokásás során több ismert, néha ismeretlen lelőhely is felszínre kerül. Másik Paks II építése, ahol kevesebb a munka, mert azt a területet a hetvenes években elplanírozták, s a terepviszonyok jelentősen megváltoztak, így nagyon kevés régészeti lelőhely maradt meg. Még augusztusban Pakson a katolikus iskola udvarát az építkezés előtt kell feltárni, ahol a törökkori település maradványai lehetnek.

Az utóbbi évtized meghatározó eleme lett a közösségi régészet, ennek során a múzeumbarát fémkeresős tevékenységet is próbálják koordinálni, s ehhez kapcsolódik két tájrégészeti kutatással párosuló feltárás, a Sötétvölgy melletti Bat falu emlékeit kutatja csapatával K. Tóth Gábor régész, illetve Tamási térségében az egykori Kosba nevű falu maradványait, középkori pincéket, templomot tárja fel K. Német András.

Nem csak kint, bent is folyik a munka

A szabadban végzett mellett a múzeum falai között is folyik a munka. Készülnek tudományos kiadványok, tán a leglényegesebb minden évben a múzeum évkönyve, aztán van egy sorozat, amely a kiállításoknak állít emléket. Így készült el a legutóbbi, a Fél évszázad két keréken című időszaki sporttörténeti kiállítást bemutató kötet, amelynek a közelmúltban volt bemutatója.

Jelentős a múzeumban a szakmai háttér munka is, mert a gyűjtés, megőrzés, bemutatás mellett hasonlóan fontos a restaurálás, nyilvántartás, és múzeumpedagógusok közreműködésével napközis táborokat is tartanak, értelmes elfoglaltságot adva az iskolai szünet alatt a diákoknak. De most állítják össze a szeptember közepétől november elejéig tartó Múzeumok Őszi Fesztiváljának programsorát.

Emellett újabb kiállítások is szerepelnek a tervekben. A vármegyeházán szeptemberben újra nyílna, folytatódna drMáriásnak a pár éve megnyílt, de a Covid miatt bezárt kiállítása. A néha polgárpukkasztó, de elgondolkoztató, különleges képek a tervek szerint a Szüreti Fesztivál idején lesznek láthatók.