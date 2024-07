Beköltöztem önmagamba. Ezt tudatja Güth Gréta Virág mindazon érdeklődőkkel, akik felkeresik nemrég megnyílt fotó kiállítását. A tárlat Budapesten, a Susuka nevű kávézóban tekinthető meg.

Beköltöztem önmagamba címmel nyílt meg Güth Gréta Virág (jobb oldalon) kiállítása, a tárlatot a mellette látható Kovács Lujza méltatta

Fotó: Gálhidy Zoltán

Bemutatkozás az önismeret jegyében

Ugyanakkor Gréta nem a fővárosban, hanem vármegyénkben, Dombóváron született és itt is járt általános iskolába. A barkácsolás, rajzolás, festés iránti kisgyermekkori érdeklődése kilenc éves korától – nagyapai indíttatásra – a fényképezéssel egészült ki. Ilyen irányultság és abból származó ihletettség birtokában középiskolai tanulmányait, követve a művészeti nevelésben jeleskedő, pedagógus édesanyja példáját, a Kaposvári Zichy Mihály Művészeti Gimnáziumban folytatta.

Egyaránt jelentkezett a festő, illetve fotós szakra, végül is az utóbbit választotta. Döntését máig nem bánta meg. Sikeres érettségi vizsgái után Budapestre költözött és egy évig szakmai tudását erősítette. Azóta is intenzíven foglalkozik fotográfiával, fotós munkákat vállal. Szeret emberekkel foglalkozni, a dokumentarista fotográfián kívül a modell és természet, valamint a tárgyfotózás iránt is érdeklődik, illetve analóg technikákkal is kísérletezik. Mostani, első önálló bemutatkozását önismereti témában készítette.

Beköltöztem önmagamba, küzdelmekkel

– A kiállítás legfontosabb célja, hogy a nézők betekintést nyerjenek a felszín alatt zajló belső lelki folyamatokba, amelyeket gyakran nehéz szavakba önteni – fogalmazott méltató beszédében Kovács Lujza alkotóművész. – A bemutatott fotók a különböző személyes vívódások, traumák élményét jelenítik meg, amely során az egyén elveszti a kapcsolatát a valósággal, és a világ egy furcsa, idegen helynek tűnik számára. Ezek a fotók mélyen személyes tapasztalatokat tárnak elénk, bemutatva a sérelmek hatását és az ezzel járó belső küzdelmeket.

A képek nemcsak a fájdalom és a nehézségek kifejeződései, hanem az önismeret útján szerzett erő és megújulás ábrázolásai is. Ez a kiállítás egy meghívás arra, hogy merüljünk el a lélek mélyebb rétegeiben, és fedezzük fel azokat az érzéseket és gondolatokat, amelyek gyakran rejtve maradnak a mindennapi életünk zaja mögött.