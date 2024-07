Családi délután mozgatta meg nemrég Dunaszentgyörgy lakosságát. A nagy játszótéren tartott vidám kavalkádot ez alkalommal is a helyi Csapó Csemetékért Egyesület szervezte. Nagyné Lépő Lejla elnök elmondta, hogy rendezvényük a sorban immár a harmadik. Miként tavalyelőtt és tavaly, idén is igyekeztek minden korosztály számára vonzó programokat biztosítani.

A Családi délután folyamatosan látogatott állomását jelentette a légvár

Fotó: Dömötör Maja

Gáspár Laci és Kovács Aliz is fellépett

A jelenlévők valóban nem panaszkodhattak, a kínálati palettát ezúttal is a színek gazdagsága jellemezte. Jelentős fegyvertényként egy országszerte ismert hazai előadóművész is fellépett a helyszínre telepített színpadon. Gáspár Laci már közel egy órával a bemutatkozása előtt megérkezett Dunaszentgyörgyre. Mint az kiderült, a legkevésbé sem mutatott sztárallűröket, mindenkivel közvetlenül, barátságosan viselkedett és szemmel láthatóan a kellemes környezet is módfelett elnyerte tetszését. Azt nem is kell különösebben hangsúlyozni, hogy egyedülálló művészi talentumához méltó, remek koncertet adott, s nemcsak énekelt, hanem basszusgitáron is játszott.

Ugyancsak óriási sikert aratott Kovács Aliz, a The Voice tehetségkutató verseny második helyezettje, aki – idézzük Trokán Nóra zsűritag megfogalmazását – olyan energiákat szabadított fel a színpadon, hogy rá lehetne kötni a Paksi Atomerőművet. Ha ez így lenne, akkor az Dunaszentgyörgy áram ellátása szempontjából is kétségkívül előnyökkel járna. Mivel Aliz, idevalósi nagyszülei révén, részben dunaszentgyörgyinek is vallhatja magát. Az ifjú tehetség a Walking Mama zenekarral kísérve nem kevesebb, mint két órán keresztül nyűgözte le kiemelkedő és látványos produkciójával a Családi délután közönségét.

Az említett két fellépés az esti órákban zajlott, de a délután sem telt el muzsika nélkül. Molnár Orsi interaktív gyermekműsora szó szerint megmozgatta a kicsiket-nagyokat, a Boci Boci Duó pedig olyan klasszikus szerzeményekkel okozott kellemes perceket, mint példásul a Paff, a bűvös sárkány. Akadtak kedvességükben is váratlan pillanatok: Kisteleki Gergely solymász madara a bemutatón megmakacsolta magát és jó darabig nem szállt vissza gazdája karjára. Ehelyett úgy döntött, hogy néhány óra erejéig egy fa tetejéről kémleli az egyébként festői vidéket.