A lebilincselő akció-thrillerben megismerkedünk Eddie Morra (Bradley Cooper) történetével, aki az egyik pillanatban egy küszködő író, aki szinte napról napra él, a következőben pedig már egy multimilliárdos, aki végtelen hatalmat kap. Minek köszönhető a váratlan fordulat? Egy különleges kísérleti gyógyszerhez jut, az NZT-hez. Ez a titokzatos szer lehetővé teszi számára, hogy száz százalékban kihasználja elméjének képességeit. Eddie élete innentől kezdve gyökeresen megváltozik: önbizalma az egekig nő, figyelme lézerfókuszú, így minden információ, amit valaha is látott, hallott vagy olvasott, azonnal hozzáférhetővé és rendszerezhetővé válik számára.

Azonban nem minden fenékig tejfel: a gyógyszer brutális mellékhatásokkal jár. Ráadásul Eddie-nek nemcsak a mellékhatásokkal kell szembenéznie, hanem a bérgyilkosokkal is, akik bármi áron meg akarják szerezni az NZT-t. Eddie-nek mindent be kell vetnie, hogy elkerülje az elfogást és beteljesítse sorsát.

Csúcshatás, AMC, 18.55