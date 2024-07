A DBU nyári szünetet tart. Lotz Katalin, a Magyarországi Német Színház igazgatója elmondta, hogy az évad végeztével, akárcsak korábban, a társulat ez alkalommal is jobbára pihenéssel tölti a vakációt.

A DBU tavaly mutatta be az Ein Sommernachtstraum – Szentivánéji álom – című darabot, ebben Lotz Katalin alakította Titánia/Hyppolita szerepét Mártonfai Dénes

Nem kizárólag, mert még a nyári időszakban, augusztus 14-én a csapat egy része új produkció próbálást kezdi. Die Bremer Stadtmusikanten, azaz A brémai muzsikusok – ez a címe a mesejátéknak, ami a Grimm fivérek klasszikus művét idézi. A bemutatót a Deutsche Bühne Ungarn a Szekszárdi Szüreti Napok nyitányán, azaz szeptember 19-én tartja. A DBU augusztus 31-én, szombaton nyárzáró gyermeknapra és egyúttal évad nyitóra invitálja a kicsiket és az őket kísérő szülőket. Az intézményben az érdeklődők helyi kalauzolással betekinthetnek a kulisszák mögé. Ezzel együtt más, hasonlóan könnyed program – így arcfestés, valamint mese előadás is – szerepel a családias jellegű kínálatban. S ha nem is lesz nyári vendégszereplés valamely hazai vagy külföldi helyszínen, azért DBU-s, játékos színházpedagógiai workshopok több diáktáborban is biztosítanak kellemes és hasznos elfoglaltságot a fiataloknak.

Az elkötelezett közönség számára hivatalosan szeptemberben nyílik meg a színház, a hónap elején már be is indul a magas színvonalú előadások fémjelezte, művészi nagyüzem.