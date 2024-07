Az egy hetes Gastroblues Fesztivál zenei programja több mint 50 koncertet kínált idén is öt helyszínen. Az idei év újdosága, hogy az Atomerőmű Sportegyesület nemrég megújult kosárcsarnoka most először szolgált koncerthelyszínként, ahol hazai és határontúli sztárvendégek léptek fel. Többek közt fellépett a fiatal olasz gitárvirtuóz is, Matteo Mancuso, aki "The Journey" című albumával vált nemzetközi hírűvé, valamint a francia rockgitáros, Laura Cox is.

Ganxta Zolee is fellépett a Gastroblues Fesztiválon

Fotó: Molnár Gyula

A hazai előadók közül fellépett az Omega Testamentum, amely az Omega együttes emlékét őrzi, Tornóczky Ferenc blues rock zenekara, a Tornóczky All Access, és a Blues MD, amely Ganxsta Zolee és Vitáris Ivánnal kiegészülve adott koncertet szombat este.

Klubkoncertek és Szabadtéri Programok a Gastroblues Fesztiválon

A hét eleji klubkoncertek a Gastroblues Klubban zajlottak, ahol hétfőtől szerdáig olyan paksi zenekarok léptek fel, mint a Silent Zone, a BeatBack és a Charlie Firpo Blues Band. A hét második felében az ASE Sport Étterem adott otthont az olyan fellépőknek, mint a Rudán Joe Akusztik, a Loyal Apples’ Club és a Dos Diavolos.

A szombati templomi koncertek különleges élményt kínáltak, a sort a Kormorán együttes tagjainak – Fehér Nóra, Vadkerti Imre, Szekeres Zoltán és Koltay Kurszán – előadása nyitotta meg. A két tehetséges énekes csodálatos harmóniában énekelt, míg Koltay Kurszán lenyűgöző zongorajátéka és Szekeres Zoltán virtuóz gitárjátéka teljes áhítatba merítette a hallgatóságot. Repertoárjukban helyet kaptak a legszebb magyar dalok, valamint az Ave Maria is. Előadásuk mélyen megérintette a közönséget, és emlékezetes pillanatokat szerzett mindenkinek. A vasárnapi Gastroblues Pikniket és jótékonysági főzőversenyt az ASE Parkban rendezték meg, ahol az Ismerős Arcok és a Deák Bill Blues Band is koncertet adott.

Gasztronómiai Élmények és Borbarát Találkozó

A fesztivál nemcsak a zenéről szól minden évben, hanem a gasztronómiai élményekről is. A vasárnapi jótékonysági főzőversenyen különféle kategóriákban versenyezhettek a résztvevők, mint például a borral készült ételek, halászlé és borkorcsolya.