Az írónagyapától és íróanyától származó brit szerző újító formában és stílusban, ismeretterjesztő alapossággal látott neki, hogy feltérképezze testünk titkait: ébredését, tündöklését és hanyatlását. A szerző heteket töltött kiterített anatómiai atlaszok és orvosi lexikonok fölé görnyedve, hogy a legpontosabban tárja fel, mi megy végbe bennünk: a serdülőkor szexuális virágba borulásától kezdve, a felnőttkori szerelem és szülőség testi vágyain át, a rák növekedéséig a szervezetben.

Maddie Mortimer saját anyja halálát is megénekelte e történetben, szó szerint is, hiszen a műfajokat összemosó szöveg néhol versszerű, néhol operai, burleszk-jelleget ölt, időnként pedig a főszereplőben növekvő rák horrornaplója, aki úgy bámul ki a testből a családtagokra, mint ahogy más az otthona ablakából tekint ki a járókelőkre. A szöveg a szabadversek szellemes líráját idézi, miközben a pop-kultúra számos filmes és zenei elemét emeli be a történetbe olyan természetességgel, mintha chipset és gumicukrot rágcsálva olvasnánk Elliot vagy Plath verseit.

Milyen gyász- és harcfázisokon megy keresztül egy rákos? Mennyire stigmatizálja a családját is a betegsége? Milyen illata van egy betegnek közvetlenül kemó után? Hogyan reagál a mellet taperoló férfi, ha egy mellétől megfosztott nő kerül a „keze ügyébe”? Miért nem akar a beteg anya kiskamasz lánya egy idő után áthívni magukhoz barátnőket vendégségbe? Ugyanúgy megkívánja a férje a rákos asszonyt, mint azelőtt, és milyen ilyenkor szexelni? Mennyire zavarja a beteg nő kiskamasz lányát, hogy hullik az anyja haja, nem lett tesója, mondván, hogy kiújulhat a rák? Zavarba ejtő kérdések a rákkal kapcsolatban, melyekre felszabadító válaszokat kapunk.