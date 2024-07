Romantikus filmekből sosincs hiány, és akár már a hét első munkanapját fel lehet dobni, egy jó nagy adag szerelmetes cukormázzal, ha valaki a Levelek Júliának című film mellett dönt, amelyet a FilmCafe tűz esti műsorára.

Valóban érkeznek levelek Júliának

A főszereplő az Amanda Seyfried által alakított Sophie, egy írói álmokat dédelgető New York-i fiatal, aki séfként dolgozó vőlegényével – őt Gael García Bernal játssza – előnászútra érkezik Veronába. A saját étterem megnyitására készülő fiatalembert azonban annyira leköti az olasz konyha, a sajtok és a borok kombinációja, hogy kedvese kénytelen egyedül felfedezni a várost. Természetesen nem maradhat ki a Rómeó és Júlia emlékház sem, amely nemcsak arról is híres, hogy a vártnál jóval kisebb a nevezetes erkély, és hogy a turisták babonából már fényesre fogdosták az udvaron álló Júlia-szobor mellét, hanem arról is, hogy a reménytelen, bánatos szerelmesek segítségkérő üzeneteket ragasztgatnak a falára, sorsuk jobbra fordulásában bízva.

Sophie itt ismerkedik meg a helyi hölgyekből álló társasággal, amelynek tagjai megválaszolják a leveleket. Főhősnőnk az egyik kő mögött talál egy ötven éve írt üzenetet, és rábízzák, hogy írjon rá választ. Legnagyobb meglepetésére előkerül a levél írója, a hajdan elhagyott szerelmes Lorenzó, akit Franco Nero formál meg a filmben. Sophie, valamint a hölgytársaság egyik tagja, a Vanessa Redgrave által játszott Claire és az ő öntelt undok unokája, Charlie együtt felkeresik őt.

Film Café, hétfő 19:55 Levelek Júliának