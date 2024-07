Szekszárdon már 12 éve működik Magasiskola néven íróiskola, ahol megfordultak a mai irodalmi élet jelelései is, de – mondja Liebhauser János, a könyvtár igazgatója – az, idén a hagyományos állami támogatás hiánya miatt az elmaradt. Viszont a könyvtár öt éves ifjúsági klubja ezen a héten, itt, az új házban tartja író-táborát.

Tizenkét, Szekszárdon, Bonyhádon, s a környező településeken lakó tizenéves író-, költő-palánta csiszolja itt tehetségét, gyarapítja kifejezőképességét, írástudását, hasznosan, kellemesen töltve itt, a viszonylag hűvösebb falak között, a forró napokat. Ők a könyvtár olvasóklubjának, írógárdájának tagjai. Az írógárdások versei, novellái eddig is megjelentek a Kamaszhangon, a könyvtár internetes oldalain, s ezen a héten, már most nem első alkalommal, együtt készítik újabb írásaikat, novelláikat..

Tavaly a táborban, mondja annak vezetője, háziasszonya, Kaposi Ildikó ifjúsági könyvtáros, a versekre fektették inkább hangsúlyt, s mert ezt a prózaírók rossznéven vették, idén a próza, a szövegalkotás került központba. Ezt variálják, készül egyéni szöveg, van, hogy ketten, vagy még többen írnak valamit. Emellett egyénileg is készít mindenki a hét során egy terjedelmesebb dolgozatot, amelyhez minden nap kapnak újabb és újabb instrukciót, hogy milyen elemeket, szavakat, mondatokat építsenek a szövegbe.

Szerepel a programban karakterépítés, párbeszédírás is, a cél, hogy gondolataikat érthetően, pontosan, szépen és magyarul, írásban adják tovább. De a verseket sem száműzik. Azok formálásában, kreatív versírási gyakorlatokkal, segített Dicső Zsolt költő, a Pad Irodalmi és Művészeti folyóirat alapítószerkesztője. A zárónapon pedig a tábor vendége lesz Graf Dorka író, esztéta, s vele értékelik, javítják majd a hét során készült írásokat. Ugyanis az a terv, a szándék, hogy a táborban készült verseket, írásokat majd nyomtatott formában is megjelentetik, hogy mások is megismerjék, olvashassák a tehetséges fiatalok alkotásait.