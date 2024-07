A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége 41. alkalommal hirdette meg tagszervezetei és azok tagjai részére a MAFOSZ Szalon fotópályázatot, melyre 923 kép érkezett.

Fotó: MW

A Bonyhádi Fotóklub öt tagja is pályázott, és két alkotásuk be is került az augusztus 31-én Szolnokon nyíló tárlatra: Makovics Kornéltól a Villámok földjén, Völgyi Istvántól pedig a Tükröződés című felvétel. A bonyhádi alkotói csoportból még Kirchné Máté Réka, Ritzel Zoltán és Szabó András mérette meg alkotásait a versenyen.