Meghívás 57 perce

Tolnai zenés versek és könyvbemutató Pécsen

A Kézművesek Baranyai Egyesülete más művészeti ágak felé is nyitott. Összejöveteleikre esetenként írókat, zenészeket is hívnak. Ez teljesen kézenfekvő, azért is, mert elnökük, Horváth Ágota egyrészt ismert fazekas, másrészt ismert énekes-zenész. Az Ősforrás Zenei Műhely tagja.

Wessely Gábor Wessely Gábor

Július 3-án a tolnai költőt, Dombi Tinódy Lászlót hívták meg Pécsre. A szerző A gömbbe zárt idő, valamint a Pepe és a bandita című kötetét mutatta be. Néhány versét Kilián Imre – az Ősforrás tagja – megzenésítette. Azok közül hármat adtak elő a rendezvényen: Annyit érsz, Létünk ára, Színek üzenete. Ezek a neten is elérhetőek, meghallgathatóak. Dombi Tinódy László (jobbról) volt a baranyaiak vendége. Fotó: Tarcsay Gyöngyvér A Baranyába való meghívást két, Tolnába való meghívás előzte meg. Az Ősforrás korábban egy miszlai és egy dunaföldvári kulturális programon vett részt, Dombi Tinódy László invitálásának eleget téve. Mindezeken túl találkozhattak a Dombi-kötetekkel a júniusi könyvhét látogatói is Budapesten. A tolnai tollforgató a Magyar Nemzeti Írószövetség standján dedikált.

