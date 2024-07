„A Hősök Napja Szerepjátékos Találkozók 2013 óta töretlenül hozzák össze a hobbi iránt érdeklődőket. Évente 2 rendezvényt tartunk, a következőre október 19-én kerül sor. Egy országos rendezvényről van szó, ami ilyen formában az egyik legnagyobb Magyarországon.

Résztvevők érkeztek Alsónyékre most is Debrecentől Szegeden és Győrön át többek között Szombathelyről is. Idén több mint hatvanan vettek részt az eseményen, akik minden korosztályból képviseltették magukat. Voltak tizenéves és közel hatvanéves résztvevőink is, de az sem volt példátlan a korábbi években, hogy néhány hónapos kisbabával érkeztek.

A rendezvény egy kreatív közös történetmesélésen alapuló hobbinak az eseménye, ami magába foglal több művészeti ágat is. Az esemény emelkedett baráti hangulatban telt, ahol a hobbi iránt érdeklődők és a hobbi öregjei is megtalálhatták a közös hangot és egy kellemes szombati napot tölthettek el Alsónyéken, ami külön öröm nekünk hiszen az én (Vodli Jenő) és a testvérem (Vodli Márió) szülőfalujáról van szó, amire büszkék vagyunk.”