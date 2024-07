A szerelem, amilyen boldogságot hoz az egyik pillanatban, olyan szomorúvá is tehet a következőben. Cal (Steve Carell) és Emily (Julianne Moore) régóta tartó házasságában nehéz időszak következik be, amikor Emily véletlenül bejelenti egy egész étteremnyi ember előtt, hogy el akar válni. A csalódott és depresszióba eső Cal egy helyi bárban kezdi elinni bánatát, és mindenkinek nyakába zúdítja bánatát, aki meghallgatja. Jacob (Ryan Gosling), a hivatásos agglegény felfigyel rá, és személyes küldetésének tekinti, hogy segítsen Calnak túljutni a feleségén, és közben új emberré válni.

Persze ez csak a film fő cselekményszála. Nyomon követhetjük Jacob és az abszolút lenyűgöző Hannah (Emma Stone) kapcsolatát is, közben bedobnak egy kis csavart is azzal, hogy Emily David (Kevin Bacon) iránt is érez, és még Cal fia, Robbie (Jonah Bobo) is epekedik bébiszittere, Jessica (Analeigh Tipton) után. Kicsit túlzsúfoltnak tűnhetnek a szálak és a túl sok szereplő, de ettől olyan őrült és dilis, na meg nagyon életszagú a vígjáték.

A főszereplő mellett Gosling kiemelkedik a szerepében, és rendkívül szórakoztató alakítást nyújt. Minden jelenetben ragyog, minden egyes mondatát modortalanság nélkül, tökéletesen eltalálja, miközben ezt az ellenszenves csábítót egy olyan karakterré formálja, akivel azonosulni lehet. Az ő jelenléte javítja a többiek teljesítményét is. Moore és Stone is kiválóak, könnyedén váltanak a humor és a dráma között. Bár nem kapnak annyi szerepet, mint a férfiak, erőteljes jelenlétükkel jól megállják a helyüket.

Őrült, dilis szerelem - július 4. 20:01 HBO