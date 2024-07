A fesztivál szervezői a templomi koncertekkel a kárpátaljai Visk óvodájának támogatását célozták meg. Jenei Mónika, a viski református lelkész felesége személyesen számolt be a koncertek előtt a jelenlegi háborús helyzetről, ráirányítva a figyelmet a szükségletekre és a közösségi összefogás fontosságára.

A templomi koncertek sorát a Kormorán együttes tagjai nyitották meg a Gastroblues Fesztiválon

Fotó: Farkas Eszter

A templomi koncertek

A templomi koncertek sorát a Kormorán együttes tagjainak – Fehér Nóra, Vadkerti Imre, Szekeres Zoltán és Koltay Kurszán – előadása nyitotta meg. A két tehetséges énekes csodálatos harmóniában énekelt, míg Koltay Kurszán lenyűgöző zongorajátéka és Szekeres Zoltán virtuóz gitárjátéka teljes áhítatba merítette a hallgatóságot. Repertoárjukban helyet kaptak a legszebb magyar dalok, valamint az Ave Maria is. Előadásuk mélyen megérintette a közönséget, és emlékezetes pillanatokat szerzett mindenkinek.

A templomi koncertek második fellépője Kelemen Adrián volt, akit Szebényi Dániel és Mike Gotthard párosa, a Blues MD koncertje követett. Fellépett még Pál Balázs Jenő és Czakó József duója, majd a templomi koncertek sorát Petruska és Pintér Petra zárta. A nap további részében is színes programokkal várták az érdeklődőket. A gasztronómiai élvezetek mellett számos további zenei fellépő is színpadra lép még. A Gastroblues Fesztivál idei programja is bizonyítja, hogy a zene és a gasztronómia tökéletes párost alkotnak, és együttesen felejthetetlen élményt nyújtanak.