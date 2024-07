Mostanra több könyv is kielégítheti a kulisszatitkok iránti kíváncsiságot, és végre magyar nyelven is megjelent a történetet tovább szövő kötet, amelyet a sorozat társszerzője és rendezője, Robin Carr és Roy Gould jegyez. Ahogy arról „Az finom lesz! – Minden, ami Csengetett, Mylord?” című könyvben is írnak, a befejezést követően a készítőkben felmerült annak a gondolata, hogy felvennék az elejtett fonalat, és tovább vinnék a történetet egy másik szálon. Újabb sorozat azonban ebből végül nem lett, könyv viszont igen. Ez James és Ivy – Panzió a tengerparton.

Emlékezetes, hogy a „Csengetett, Mylord?” záróepizódjában a Meldrum-ház két egykori szolgálója, a jó- és nagyképű lakáj, James Twelvetrees, valamint az esetlen, de szeretni való szobalány, Ivy Teasdale elhatározzák, hogy tengerparti szállót nyitnak. A történetből megismerhetjük a Suttogó Pálmák panziót, ahol a kilátások nem éppen nagyszerűek (sem a tengerre, sem anyagilag), ahol James legnagyobb bosszúságára a vendégkör mérsékelten előkelő, és ahol a címszereplőkön kívül a Meldrum-ház több más hajdani lakója is felbukkan – „lentiek” és „fentiek” egyaránt. Rajongóknak kötelező olvasmány.