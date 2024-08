A kiíró a Józsa Judit Galéria volt. A kiállítást később vándoroltatják országon belül, s valószínűleg határainkon túli magyarlakta területekre is eljut az anyag. Tavaly a magyar himnusz volt a téma, s az akkori tárlaton több mint 110 munka szerepelt: festmények és más technikákkal készült képek, domborítások, faragások. Azt a kollekciót is a fővárosi közönség láthatta először, aztán Győrött, Szegeden, Székesfehérváron mutatták be. Most – augusztus 18-tól – Siklóson lesz látható. A bonyhádi zománcműves – mint megírtuk – arra a pályázatra is küldött alkotást.

A tavalyi Stekly-kép a magyar himnuszról, három változatban is elkészült (A szerző fotója)

– Ez a galéria – mondja Stekly Zsuzsa – a főváros szívében van. Működtetője, Józsa Judit olyan művész, művészettörténész, aki elkötelezett a magyarság ügye iránt. A kiállításokon kívül koncerteknek, előadó esteknek is helyet ad. Folyamatosan élettel teli ez a közösségi tér.