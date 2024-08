A józseffalvi Mezei Domokos az eke szarva mellett és fia a magot vető Mezei Alfonz (beküldött fotó)

Bukovina hajlékot ad, falut épít Mártonfi pap.

A bukovinai székelyek az első világháború után ismét nehéz helyzetbe kerültek, amikor a Versailles-i békeszerződés Bukovinát Romániához csatolta. Események. „ma:” (1920 – 1941). „A román nacionalizmus igyekezett elnyomni a magyarokat Bukovinában, ez is része a stációképeknek ” – meséli dr. Szőts Zoltán. A stációsorozat egyik legmeghatóbb képe Józseffalva égése 1939-ben, a falu nagy része leégett, és a közösségnek újra meg kellett küzdenie a túlélésért. A hazatelepítésben segítők: Bonczos Miklós, Horthy Miklós, Veres Lajos.

„Ezek a képek nemcsak a szenvedéstörténetet, hanem a közösség összetartozását is jelképezik. A bukovinai székelyek története megmutatja, hogy a legnagyobb nehézségek közepette is meg lehet őrizni a hitet és az identitást” – mondja Szőts Zoltán.

A vasútállomás Bácskában, homlokzatán Szent István szobrával (beküldött fotó)

Érdekes módon, a stációképeken megjelennek korabeli emberek is. „Az, hogy valós személyeket ábrázolnak ezek a faragványok, még inkább élővé teszi a történetet. Ezek az emberek a közösségük tagjai voltak, és most már a művészet által is örökké élnek” – meséli dr. Szőts Zoltán.

Nemcsak a stációtáblák szolgálták a székelyek identitásának megőrzését, hanem a bácskai vasútállomás más különleges alkotásai, Székely Albert zenélő kútja és Szent István király szobra is, ezek sajnos megsemmisültek. A kút hat dallamot játszott, köztük a Szózatot. „A zenélő kút és a stációképek a bukovinai magyarok székelytudatának megőrzésében játszottak fontos szerepet. Ezek az alkotások nemcsak emlékeztetők, hanem a székely identitás szimbólumai is” – foglalja össze a múzeumigazgató.