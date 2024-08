A 35. Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklórfesztivált a hagyományoknak megfelelőlen szentmisével nyitották meg, melyet Keresztes Andor máriagyűdi esperes plébános celebrált, és megható beszédében az otthon erejét hangsúlyozta. Az esperes plébános kiemelte, hogy a bukovinai székelyek számára a fesztivál nem csupán egy kulturális esemény, hanem egy lelki találkozási pont is, ahol újra és újra megerősíthetik közösségüket és identitásukat.

A folklórfesztivál második napján 32 csoport vonult fel Bonyhád utcáin

Fotó: Makovics Kornél

A szentmisét követően a háromnapos fesztivál hivatalos megnyitó ünnepsége a Kaszinókertben folytatódott, ahol Filóné Ferencz Ibolya polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Köszöntőjében kifejezte örömét, hogy idén is ilyen sokan látogattak el Bonyhádra, ami évről évre egyre inkább találkozási ponttá válik a bukovinai székelyek számára. A fesztiválon jelen volt Madéfalva polgármestere, Szentes Csaba is, aki szintén köszöntötte a résztvevőket. Beszédében megemlékezett a Madéfalvai veszedelemről, amely a bukovinai székelyek történelmének egyik legtragikusabb eseménye. Szentes Csaba hangsúlyozta, hogy a történelmi emlékezet és a közös múlt megőrzése különösen fontos, hogy a jövő nemzedékei is megértsék és tiszteljék őseik áldozatát és kitartását.

A nyitónap során 16 együttes lépett fel, bemutatva énekes és táncos produkcióikat, ezzel is színesítve a fesztivál programját. Az első estét egy hagyományos székelybál zárta, ahol a Delfin zenekar szolgáltatta a talpalávalót, biztosítva a hajnalig tartó jó hangulatot.

Kulturális programok a 35. Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklórfesztiválon

A háromnapos fesztivál számos kulturális és közösségi programot kínál a látogatóknak. A különböző kiállítások között megtekinthetők a XXVII. „Sebestyén Ádám” Országos Bukovinai Székely Rajzverseny díjazottjainak alkotásai, a „Szövetségben, 35 év – 35 esemény. Harmincötéves a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége” című kiállítás, valamint a teveli bukovinai székely népviseletes babák gyűjteménye. Az Örökség sátorban kézművesek és viseletvarrók alkotásait csodálhatják meg az érdeklődők.