Mintha Homérosz hazatért volna, de elfelejtette, miért indult útnak. De persze a Coen-testvérek stílusában ez pont így jó. De vajon sikerült-e a görög eposzt amerikai szökevénydrámává formálni? A válasz meglesz, ha megnézzük a filmet.

Kacagtató kalandok némi társadalomkritikával

A három fegyenc, Everett (George Clooney), Pete (John Turturro) és Delmar (Tim Blake Nelson) a szökésük után elindulnak egy mesés kincs nyomába, de az útjuk természetesen tele van váratlan fordulatokkal, nevetséges helyzetekkel és egy sor különc figurával. Clooney itt nem csupán a szépfiút hozza, hanem szépfiút hoz öniróniával! És még Golden Globe–ot is kapott érte, amit talán azért érdemelt ki, mert sikeresen játszotta önmagát – kétszeresen is. Persze, ahogy az lenni szokott Coenéknél, a történet nem áll meg a sima komédiánál: belecsempésztek egy kis társadalomkritikát, politikai marasztalást, és még a Ku Klux Klánt is bedobták.

A film vizuálisan lenyűgöző, az operatőri munka parádés, amit egy Oscar-jelölés is bizonyít. Coenéket tehát látni kell. Katarzist ne várjunk, csak dőljünk hátra, és élvezzük a görbe tükröt, amit elénk tartanak.

Ó, testvér, merre visz az utad? – angol–francia–amerikai kalandfilm, AXN, 23:15 (péntek)