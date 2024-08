Újabb telefonfülke kapott új funkciót Domboriban. Az első könyvfülkét még tavaly adták át a Dunaág 7139 Egyesület kezdeményezésére, közösségi összefogással, és a mostani is többek közös munkájának az eredménye – tudtuk meg Varga-Takács Anikótól, a szervezet elnökétől.

Varga-Takács Anikó Dombori új könyvfülkéjében

Forrás: Beküldött fotó

A rendhagyó könyvtárrá alakított fülkét a Csíbor István által vezetett Dunarét Kft. ajánlotta fel, míg a polcokat Kelemen Róbert. A faddi önkormányzat anyagi segítséget nyújtott, illetve festéket és a felújításhoz szükséges egyéb eszközöket biztosított. Az átalakításban Stella Éva, Kajdy Tímea, Bali István, Király Ádám és Gutpintér Edit volt Varga-Takács Anikó segítségére.

Az egyesületi elnök hozzátette, hogy várják a köteteket, amelyekkel megtölthetik a könyvfülke polcait. A lényeg, hogy folyamatosan cserélődjön a kínálat, így aki elvisz egy könyvet, az hozzon is helyette olyat, amit nem sajnál odaadni, és jó szívvel ajánlja másnak is. Az első fülke iránt is nagy az érdeklődés, sokak számára nyújtott olvasnivalót a nyár folyamán. Most pedig már Dombori egyes és kettes strandján is áll egy-egy könyvfülke.