Ülést tartott a Paksi Települési Értéktár Bizottság, és döntéseik nyomán csütörtökön újabb értékekkel bővült a helyi értéktár. Az ülés helyszíne a Városháza volt, ahol bizottság a tavaly megválasztott új tagokkal kiegészülve teljes létszámban ülésezett. Dr. Hanol János elnök vezetésével Kernné Magda Irén, dr. Fazekas Ferenc, Takács Gyula és Győrffy József tanácskozott. Az ülést megtisztelte érdeklődő jelenlétével Dorn Ernő, a Nemzeti Művelődési Intézet Tolna vármegyei igazgatóhelyettese is.

A Gyapai kápolna is bekerült a helyi értéktárba Fotó: Molnár Gyula

Régi adósságot törlesztett az értéktár

A napirendi pontok között főként korábban előkészített értéktári felterjesztések szerepeltek. Miután a korábbi bizottságok idején az épített örökség java részét – egy kivétellel – már felvették, most olyan paksi születésű, országos vagy akár nemzetközi hírű vagy tevékenységükben a városhoz kötődő személyek életművét, munkásságát vették be az értéktárba, amelyekkel már régóta adós volt a település.

Bekerült a paksi értéktárba a Gyapai (Orvoskúti) kápolna mint épített környezet, kulturális örökségként pedig dr. Németh Imre monográfus helytörténeti munkássága, Pákolitz István költő irodalmi munkássága, Jámbor Pál költő irodalmi munkássága, valamint Palágyi Menyhért polihisztor tudományos munkássága.

Az ülésen szóba került egy helytörténeti pályázat kiírása is a Paksi Városi Múzeummal közösen, továbbá Palágyi Menyhért emlékének ápolása, a tervezett mohácsi emléktábla szövegezésnek pontosítása és a régi paksi temetők kulturális örökségének vizsgálata. A következőkben a most elfogadott helyi értékeket felterjesztik a Tolna vármegyei értéktárba is, de a napokban már újabb helyi javaslatok is érkeztek, így a bizottság folytatja értékgyűjtő munkáját.

Felkeresték a csámpai mini skanzent

Az ülés végén a bizottság helyszíni látogatást tett Csámpán, Feil József (Dodó bácsi) részönkormányzati képviselő otthonában, ahol régi mezőgazdasági gépekből, stabil motorokból, a paraszti kultúra mindennapi használati eszközeiből egy tematikusan válogatott és berendezett néprajzi gyűjtemény, egyfajta mini skanzen várja a látogatókat. A bizottság elismerően nyilatkozott a gyűjteményről, s javasolni fogják, hogy helyi értékként tartsák nyilván, illetve segíteni szeretnék, hogy turisztikai látványosságként érdeklődő csoportok, iskolai osztályok felkeressék és megismerjék ezt a Paks környékén egyedülálló „falumúzeumot”.