Szekszárd

Pandakaland (holland-német animáció), 15 óra.

Vészjelzés (amerikai thriller), 17 óra.

Alien: Romulus (amerikai horror), 19.30.

Paks

Egy cica 10 élete (amerikai-kanadai-brit családi animáció), 9.50.

Gru 4 3D (amerikai családi animáció), 11.35.

Deadpool & Rozsomák 3D (amerikai sci-fi vígjáték), 13.30.

A holló (amerikai-brit thriller), 15.55.

Vészjelzés (amerikai thriller), 18 óra.

It ends with us - velünk véget ér (amerikai romantikus dráma), 20 óra.