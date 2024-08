– Egy ilyen nagy léptékű rendezvény megszervezése sohasem egyszerű feladat – nyilatkozott lapunknak Glöckner Henrik. – Most sem volt az. Ezzel együtt most, zárás után valóban nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez a fesztivál is sikeresnek bizonyult. Ezt igazolja a számtalan kedvező visszajelzés. Őszinte elismerést kaptunk a bajmoki, a féli, avagy az elszármazott barátainktól, de ugyanígy a környékbeli, avagy a helybeli lakosoktól is.