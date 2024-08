A Népművészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ) öt hazai kismestert delegált egy isztambuli rendezvényre. Különböző tájegységek kézművesei utazhattak ki, a Sárközt a szekszárdi szövő, népi iparművész, Komjáthi Tamásné képviselte. A huszonötödik alkalommal megszervezett International Büyükcekmece Culture and Art Festival (Nemzetközi Kulturális és Művészeti Fesztivál), valamint a hozzá kapcsolódó, immár tizenharmadik International Handicraft Exhibitions (Nemzetközi Kézműves Kiállítás) a világ legnagyobb ilyen jellegű seregszemléi közé tartozik. Kiállítási anyagot is vitt a sok helyről érkező, mintegy 60-70 tárgyalkotó, és élőmunkabemutatót is tartottak, egy szép épületben, egy szerájban, július 24 és augusztus 3 között.

Az öt magyar kézműves kismester, és az őket segítő, kint élő magyar hölgy (balról) Isztambulban (Beküldött fotó)

Éjszakába nyúltak a programok

Az érdeklődés óriási volt, a programok az éjszakába nyúltak; maga város húszmilliós és máshol – más országokban, más kontinenseken – élő vendégek is érkeztek, nagyszámban. – Voltam már ilyen mesterségbemutatós külföldi rendezvényen egyszer, 2013-ban, Washingtonban – mondja Komjáthiné. – Akkor hajón szállították ki a szövőszékemet, ami körülbelül nyolcvan kilót nyomott. Repülőn ezt nem akartam bevállalni, egy kisebb, 15 kilós szövőszéket vittem. Azon is szépen be lehetett mutatni a sárközi szedettes szőtteskészítést. Sokféle szövéstechnika létezik a világban, megismertük egymás munkáit, barátságok kötődtek. Részint angolul tudtunk kommunikálni, részint az okostelefon fordítóprogramja segítségével. Élményteli napokat éltünk át.

A világ minden tájáról meghívott népi tárgyalkotók csoportja (Beküldött fotó)

A selyemkészítést is bemutatták

A házigazda, a meghívó, a török Anelsander Kézműves Egyesület volt. Magyarországról öt kismester utazhatott az isztambuli fesztiválra: dr. Tóthné Kőrösi Zsófia hímző (Kisalföld), Kiss Tünde gyékényfonó (Hollókő), Komjáthi Tamásné szövő (Sárköz), Kriptáné Halász Zsuzsanna hímző (Kalocsa) és Tóth Csenge hímző (Zala). Kiállítási anyagot is vittek, és helyi mesterségbemutatót is tartottak a látogatók sokaságának. Tanultak egymástól, olyan érdekességeket is láttak, mint a nomádszövés vagy a selyemkészítés. Többek között helyi manufaktúrák vezetői is érdeklődtek a különböző kivitelezési módok iránt. A sárközi szövéstechnika is sikert aratott, újdonságot jelentett többek számára.