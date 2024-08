Merjük követni az álmainkat, még akkor is, ha látszólag minden ellenük szól. Nagyjából így foglalható össze az a kedves, szívmelengető film, amely egy angol takarítónő történetét meséli el, sok-sok bájjal, szerethető figurákkal.

A Mrs. Harris Párizsba megy Paul Gallico regényének harmadik filmfeldolgozása. Főszereplője Ada Harris, aki háborús özvegyként – a történet 1957-ben játszódik – Londonban dolgozik takarítónőkét. Egyik munkaadójánál felfedez egy méregdrága Dior-ruhát, és elhatározza, hogy neki is kell egy haute couture darab, ha a fene fenét eszik is. Így aztán az eddigieknél is nagyobb erőbedobással hajtja a munkát, kuporgatja a pénzét, és még a szerencsejátéktól sem riad vissza.

Igazi mese ez, hiszen számtalan nehézséget kell leküzdenie a főhősnek, de ismét beigazolódik, hogy jó tett helyébe jót várj, és Mrs. Harris végül elnyeri méltó jutalmát. A történet nincs híján humornak, és persze gyönyörű ruhákban is bővelkedik. Ám nemcsak a Dior-ruhacsodák érdemelnek említést, hanem valamennyi szereplő viselete. Elegáns, korhű ruhákban brillíroznak a színészek, és emellett minden kiegészítő és enteriőr hűen tükrözi az ötvenes éveket. Ráadásul magyar filmes szakemberek is dolgoztak a mozin, amelynek egyes jeleneteit Budapesten forgatták.

Annak, aki könnyed, de mégsem limonádé filmmel kapcsolna ki, érdemes ezt kiválasztania a Netflix kínálatából.

Mrs. Harris Párizsba megy, Netflix