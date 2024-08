A kétnapos eseményen, szombaton zártkörű, vasárnap pedig nyitott programokkal várták a résztvevőket. Az első nap főként a baráti beszélgetésekről, szórakozásról szólt, míg vasárnap a hagyományok ápolása kapott hangsúlyt. Vasárnap alkalom nyílt köszönteni Kismődi Istvánt, az egyesület korábbi elnökét, aki nemrégiben vehette át a Sebestyén Ádám-díjat a Bukovinai Találkozásokon Hőgyészen. A bensőséges méltatást Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének leköszönő elnöke mondta, hiszen személyesen, hosszú évek óta szoros munka– és baráti kapcsolatot ápolnak. Illés Tibornak is kijárt az elismerés. A bukovinai székelyek országos egyesület most távozó elnöke regnálása alatti eredményei és elhivatott munkája példaértékű. Az elnököt különleges festménnyel lepték meg a bátaszékiek, amely a Kismányoki Székely Házat ábrázolja – az elnök hét és fél éves munkásságának egyik legfontosabb eredményét.

A Székely Ház adott otthont a búcsúnak Bátaszéken

A Bátaszéki Székelyek Baráti Köre nem csupán a hagyományokat őrzi, hanem új lendületet is adott az egyesületnek. Ahogy Molnár Péter, a bátaszéki egyesület elnöke beszédében elmondta: „Büszke vagyok arra, hogy egy 30 évig stabilan működő egyesületet vehettem át öt évvel ezelőtt, és sikerült új töltetet beletenni, egy kicsit fiatalítani.”

Új kapcsolatokat is kiépített más székely közösségekkel

Az elmúlt években az egyesület nem csupán a belső kohéziót erősítette, hanem új kapcsolatokat is kiépített más székely közösségekkel. A most Bátaszéken vendégeskedő Székelyszabari Székely Kör helyzete kicsit speciális, ők ugyanis egyesületként most először voltak Bátaszéken, magánemberként azonban hosszú idő óta szoros kapcsolatot ápolnak a bátaszéki székelységgel. Ennek egyik oka, hogy Székelyszabarban is leginkább a Józseffalváról áttelepített székely családok leszármazottai élnek, csak úgy, mint Bátaszéken. A két közösség közötti együttműködés példaértékű, amelyben a kölcsönös tisztelet és együttműködés kapott hangsúlyt. – Szerintem így kerek ez a történet, hogy megpróbálunk mindenkit megszólítani, aki az elmúlt 30-35 évben hozzátett ennek az egyesületnek a működéséhez és a létéhez – hangzott el a rendezvényen.