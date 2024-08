A Szomszédolás nem csupán kulturális esemény, hanem a közösségek közötti mély és szoros kapcsolatok ünnepe. E hagyományőrző közösségek történetei és tevékenységei rávilágítanak arra, hogyan maradhatnak élőek a hagyományok generációkon keresztül, és milyen szerepe van a személyes kapcsolatoknak ezek megőrzésében.

Nagymányokon idén egy lengyel csoport, a Pilava Dolgában működő hagyományőrző egyesület képviselte a bukovinai örökséget. A csoport vezetője, Bozena Zygadlo elmondta, hogy közel 200 évig éltek Bukovinában, ahová a kenyérkereset vitte őket Lengyelországból. A második világháború után visszatelepültek Lengyelország területére, ahol új otthonra leltek Pilava Dolgában. Itt 1958-ban alapították meg egyesületüket, amely azóta is aktívan ápolja a bukovinai hagyományokat, különösen nagy hangsúlyt fektetve a fiatalok bevonására. „Három generáció van jelen: unokák, szülők és nagyszülők, és ez tart minket egyben” – mondta a vezető.

„A szomszédolás régen a mindennapok része volt, természetes a bukovinaiak mindennapjaiban. Ezért olyan szívet melengető a találkozó utolsó napján feleleveníteni ezt a régi időkben oly természetes és fontos kapcsolódást egymáshoz" – tette hozzá Zygadlo.

A pancsovai (Szerbia) Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület régóta szoros kapcsolatot ápol a Garai Székelykör Egyesülettel. „Már 10 éve hazajárunk ide” – mondta Rancz Károly, a pancsovai egyesület elnöke. Hozzátette, ezek a találkozók nem csupán kulturális események, hanem a baráti és testvéri kapcsolatok ápolásának fontos színterei is.

Az idei szomszédolás során a résztvevők nemcsak kultúrájukat ünnepelték, hanem új barátságokat is kötöttek. „Tegnap a fellépés előtt két idős hölggyel találkoztam, akikkel tavaly Lengyelországban ismerkedtünk meg, és most nagy szeretettel fogadtak itt is. Négy alkalommal, amikor Magyarországon jártunk, mindig szeretettel fogadtak bennünket, mintha egy nagy család része lennénk. Ez fantasztikus dolog, amit ennek a rendezvénynek köszönhetünk" – mesélte Bozena Zygaldo.