A Bors napilap a film bemutatójának évében számolt be arról, hogy a Megdönteni Hajnal Tímeát című magyar mozi elkészültét a Magyar Nemzeti Filmalap is támogatta, amelyet Andy Vajna Amerikából hazatelepült filmproducer irányított. Azt suttogták, hogy Vajna későbbi felesége, Vajna Tímea is szerepet kap a moziban. Bárhogy is történt, a főszerepet, Tímea szerepét, a tamási származású Osvárt Andrea alakítja.

Megdöntötték a Hajnal Tímea című filmmel azt a sztereotípiát, hogy magyar alkotás kevesebbet ér, mint a hollywoodi mozik. A nézőket egy igazi romantikus magyar vígjáték várja a képernyőknél

Forrás: Shutterstock

Megdöntötték Hajnal Tímeát

A film története Hajnal Tímea gazdag modellről szól, aki nyugodt életre vágyik. A tizenötéves érettségi találkozóján találkozik Danival, akinek szintén ez a vágya, ám ezzel együtt az esküvőjére készül. És innen kezdetüket veszik a kalandok. A főszereplő Osvárt Andrea mellett Szabó Simon, Simon Kornél, Lengyel Tamás, Jordán Adél, Hirtling István is játszik az alkotásban. Andy Vajna a film bemutatása előtt egy évvel, 2013-ban vette feleségül Palácsik Tímeát, akit azóta is, a filmproducer 2019-es halála után is Vajna Tímeaként emlegenek. Los Angelesben lakik, újra feleségként éli az életét. B. M.

Megdönteni Hajnal Tímeát, magyar romantikus vígjáték, 23.50 , TV2, (augusztus 20, kedd)