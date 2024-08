Lucien Bellon (Jean-Louis Trintignant) Los Angelesbe érkezik azzal a feladattal, hogy megöljön egy kétes ügyletekbe keveredett milliárdost. Ahogy elkövette a gyilkosságot, visszatér a szállodába, ahol időközben törölték a foglalását, az összes holmija pedig eltűnt. Az utcán kis híján agyonlövik. Rájön, hogy a titokzatos megbízója el akarja tenni láb alól. Egyedül kell szembenéznie egy idegen városban egy ismeretlennel, aki rá vadászik…

Trintignant az egyik legismertebb, legnagyobb francia színész. Pályáját a színpadon kezdte, mígnem Roger Vadim felfedezte őt, és 1956-ban szerepet kapott az És Isten megteremté a nőt című. filmben. Aztán jött az Előzés, az Egy férfi és egy nő, utóbbival hatalmas hírnévre tett szert. 1966-ban mutatták be Claude Lelouch újhullámos remekművét, az Egy férfi és egy nőt, amely a filmtörténet egyik legszebb és legsikeresebb romantikus alkotása. Legendás zenéjét Francis Lai komponálta. A film a cannes-i Arany Pálmát, a Golden Globe-díjat és a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat is megkapta. Trintignant ezt követően számtalan filmben játszott, dolgozott többek között Bertoluccival, Truffaut-val is.

Meghalt egy ember, Duna TV, péntek 22.45