Azt már többször megírtuk, jelenlegi központi helye a Széchenyi utcában az az épület, amely a második világháború után az országban elsőként épült kimondottan könyvtárnak, de pár évre rá már kinőtte az intézmény e falakat. Az is köztudott, hogy a hajdani laktanya helyének egy részén tavaly nyáron kész lett a Tudásközpont, amelyben a levéltár mellett a bibliotéka is méltó helyet kap. Már csak a költözés akadozott, de a minap befejeződött könyvek, dokumentumok új helyre szállítását megalapozó közbeszerzési eljárás, és megszületett a megállapodás Szekszárd önkormányzata és a pándi központú Hoduna Kft. között, így kezdődhet a költözés.

Liebhauser János, a könyvtár igazgatója elmondta, a Hoduna egy felkészült cég, korábban egyetemek költöztetési munkáit is végezte, bár ekkora feladatra, mint a könyvtár és a levéltár dokumentumainak áthelyezése, most kaptak először megbízást. Szerdán elkészült az ütemterv is, amelynek alapján új helyre kerülnek először a könyvtár, majd a levéltár anyagai.

Az Illyés Gyula Könyvtár új helyre szállítandó bő 300 ezer könyve, dokumentuma, ha egymásra raknák, több mint hat kilométer magas tornyot képezne. A hosszú polcok közül elsőként, a jövő hét közepéig, a gyermekkönyvtár polcai ürülnek ki, ugyanis azok a Szakképzési Centrum kollégiumának épületében vannak, amelyet a TISZK felújít, s az a munka is sürgős, mert még ebben az esztendőben el is kell számolniuk az építkezés költségével. Így a gyermekkönyvtár az Augusz Imre utcában augusztus első napján már bezárt.

A Széchenyi utcai épület a jövő héttől részlegesen zárva lesz, és az olvasók csak a földszinti médiatárat használhatják, ahol folyóiratokat lehet olvasni, DVD-ket, CD-ket lehet kölcsönözni, s a számítógépeket lehet használni. Ez a rész kerül át legutoljára a Tudásközpontba, így az a költözés végéig nyitva lesz. Könyveket viszont ebben az átmeneti időszakban ismét úgy lehet majd kölcsönözni, mint ahogy volt a járvány ideje alatt. Akkor a kért dokumentumot előkészíttették, s azokat egy-két nappal később lehetett átvenni. Most is úgy készülnek, hogy néhány nap alatt mindent át tudjanak adni, ugyanis a költözés idején is folyamatosan tudják majd, hogy mi hol van, s elő tudják teremteni.