A 9. Nemzetközi Fúvós Napok keretében a Vármegyeháza történelmi falai ismét lélekemelő muzsikát visszhangoztak. A Magyar Rendőrség Zenekara második alkalommal adott koncertet a fesztiválhoz kapcsolódva.

A zene pótolhatatlan szerepet játszik a mindennapjainkban

Az esemény nemcsak a fúvóshangszert ünnepelte, hanem a zene életformáló erejéről is tanúbizonyságot tett, különösen a fiatalok életében. A zenekar vendégszólistája volt Kiss Zoltán harsonaművész és Kiss Gy. László Liszt– díjas tárogatóművész, akinek játéka emlékeztetett minket arra, hogy a zene milyen pótolhatatlan szerepet játszik a mindennapjainkban. – A zene nem csak egy szakma, hanem egy életforma, amely nevel és fegyelmez. Olyan értékeket közvetít, amelyek ma talán kevésbé vannak jelen az életünkben, de annál nagyobb szükség lenne rájuk– mondta Kiss Gy. László az előadás előtt. A művész szerint a zene képes olyan tulajdonságokat felszínre hozni az emberből, amelyek nélkülözhetetlenek a felnőtt életben. – Aki a muzsikához közelít, annak olyan kvalitásokat kell előbányásznia magából, amelyek egy értékes, fegyelmezett felnőtté teszik őt. A zene megtanít koncentrálni, kitartónak lenni, és nem utolsósorban értékeket közvetít – tette hozzá.

Ne sivatagon, inkább virágos réten

Novák Irén helyettes államtitkár is a zene fontosságát hangsúlyozta beszédében, amikor a fesztivál szekszárdi koncertjén Kodály Zoltánt idézte: „Lehet élni zene nélkül is, (…) de mi azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.” Novák Irén emellett kiemelte, hogy a fúvószenei fesztivál nemcsak a magyar zenei hagyományokat népszerűsíti, hanem vonzza a külföldi növendékeket és a nagy tapasztalattal bíró mestereket is. A helyettes államtitkár szerint a fesztivál szervezői a tanítást tűzték zászlajukra, amely révén több generáció is erős és hosszú távú motivációt kaphat. Hozzátette, a zene nemcsak gazdagítja életünket, hanem képes irányt szabni és formálni is.

A koncert változatos zenei élményt nyújtott

A koncert a John Williams Olimpiai fanfárjával kezdődött, majd Gordon Goodwin megható darabja, az Even braver, even stronger következett, amely a 2001. szeptember 11– i események emlékére született. Az Indiana Jones ikonikus dallamai is felcsendültek, majd egy igazán különleges pillanat következett: a Rákóczi Megtérése című történelmi darab tárogató szólója, amelyet Kiss Gy. László adott elő. A művész játékát a közönség lélegzet– visszafojtva hallgatta, mintha a tárogató maga is egy régi történetet mesélne.