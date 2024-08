– Nem visszalépés az, hogy valaki tanítói képesítéssel óvodában dolgozik?

– Amikor végeztem, 2008-ban, rajzos tanítóként nem lehetett elhelyezkedni Tolnán – mondja Kékesi Anita. – Úgyhogy sok mindennel foglalkoztam öt évig, mire 2013-ban, pedagógiai asszisztensnek felvettek az Aprajafalva óvodába. Voltam többek között cukrászdai alkalmazott, számítógépes adatrögzítő és ebédkiszállító is. Aztán megszereztem az óvodapedagógusi diplomát, és azóta óvónőként dolgozom. Megszerettem, már nem mennék el egy iskolába.

Kékesi Anita a Meseerdő című falfestményét készíti a tolnai óvodában (beküldött kép)

– Egy óvónő, aki festő. Honnan az indíttatás? Volt a családban művész?

– Az általános iskolai rajztanárom, Kissné Auerweck Irén terelt erre az útra. Jártam hozzá szakkörbe is. Először Pécsre jelentkeztem, a művészeti középiskolába, ahova nem vettek fel. Így kerültem a vendéglátóipariba Szekszárdra, s amellett jártam a főiskolán tartott alapfokú művészeti képzésre. Fusz György, később Adorjáni Endre és Farkas Pál is tanított.

A festő unokaöccse

– Továbbadható a piciknek a képzőművészeti tudás? Látszik már az óvodában, hogy ki tehetséges, ki nem?

– Létrehoztam három éve a Csingilingi Barkácsműhelyt. Az alapcél az, hogy egyszerre csak 6-8 gyerekkel foglalkozva, az írásmozgáskoordinációjukat fejlesszem. Vagyis: iskolás korukra a ceruzafogásuk kialakult legyen. Mindig évszakoknak, aktuális ünnepeknek megfelelően állítom össze a feladatokat. Változatos technikákat alkalmazunk: festünk, rajzolunk, ragasztunk, fonalat, flittert, csillámport használunk. S mivel zöld óvoda vagyunk, természetes és újrahasznosított anyagokkal is dolgozunk. A tehetség már ilyen korban megmutatkozik, és az is egyértelműen látszik, hogy kivel, mennyit foglalkoznak otthon a szülők.

– Kimondható, hogy a művészeti oktatás segíti a személyiségfejlődést?

– Mindenképpen. Többek között az értékítéletük is ebben a korban kezd kialakulni. Arra sarkallom őket, hogy lássák meg a kis dolgokban is a szépet, és maguk is váljanak alkotóvá, teremtővé. Egyedi dolgokat készítő egyéniségekké. Mint ahogy én is fontosnak tartom, hogy ha valakinek név- vagy születésnapja van, személyre szabott ajándékot adjak neki. Például egy őt, vagy számára kedves tájat ábrázoló festményt. Az az igazi érték, amit mi, magunk hozunk létre.