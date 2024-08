Róma határvidéke tárult a Wosinsky Mór Múzeum múlt szombati biciklis túrájának résztvevői elé. Természetesen nem a maga valóságában, hiszen az egykori, három földrészre kiterjedő birodalom már több mint másfélezer éve a múlté. Ám ránk maradt tárgyi emlékei alapján K. Tóth Gábor jelenítette meg láttató erővel azt az időszakot, amikor még római légiók állomásoztak ezen a vidéken.

K. Tóth Gábor ismertette azt az időszakot, amikor még itt húzódott Róma határvidéke

(Beküldött fotó)

A múzeum régész muzeológusa Őcsény határában fogadta a Halasi Ivett közösségkapcsolat szervező és Vicze László grafikus munkatárs vezette a kerékpáros csapatot. A túrázók a Tolnatej Zrt. parkolójából startoltak reggel kilenc óra körül, és nagyjából fél óra elteltével már a helyszínre is érkeztek. Történelmi és régészeti szempontból egyaránt kitüntetett részre, hiszen egykoron errefelé emelkedett az Alisca nevű római segédcsapat tábor.

Róma határvidéke itt húzódott

K. Tóth Gábor egyebek mellett elmondta: sokáig az a nézet uralkodott a szakemberek körében is, hogy Alisca voltaképpen a mai Szekszárd területén, a Kálvárián állott. Későbbi felismerés, s ezt a régészeti leletek bizonyították is, hogy a tábor Őcsénytől kissé északra ügyelte a római határt, azaz a Duna alkotta limest. A segédtábor mellett az őrtoronyok is a védelmi rendszer részét képezték, ennek a katonai célú alkalmatosságnak több helyen is megvannak a régészeti nyomai Szekszárd határában. Ennek az az oka, hogy a római időkben a Duna sokkal szélesebb volt, mint manapság. A folyam túloldalán pedig a barbárok, Pannonia tartomány ezen szakaszán jelesül a szarmaták álltak ugrásra készen. A régész muzeológus ismertette az Ördögvettetés nevű, Szekszárdról Őcsénybe vezető út török korba mutató legendáját is. Ám a kutatások és a drón felvételek látványosan bizonyítják, hogy ez az út nem az oszmán hódoltság idején, hanem a római időkben épült.

A túrázók számára ezt az antik időszakot tárgyi emlékek tették még érzékletesebbé. K. Tóth Gábor ugyanis római kori érméket, téglákat, fibulákat és pecsétnyomót is hozott magával. A csapat tagjai érdeklődve vették kézbe ezeket a különleges, a történelem egyik lenyűgöző időszakáról és birodalmáról mesélő relikviákat. Mely birodalom, mint arról szó esett a bevezetőben, már a múlté, s ugyanez igaz az időszámításunk szerinti negyedik században leégett Aliscára is. Ám nyoma és hatása – hiszen azóta is beszélünk róla – máig itt van velünk.