A simontornyai Fried Művelődési Ház és Könyvtár július harmincegyedikén délelőtt adott otthont a Szalóki Ági babakoncertnek, amely a nullától három éves korosztályú kisbabáknak és szüleiknek szólt.

Szalóki Ági babakoncert Simontornyán, a Fried Művelődési Ház és Könyvtárban 2024. július 31-én. A koncerten közreműködött még Csókás Zsolt és Szalai Péter

Fotó: Beküldött fotó/Géringerné Horváth Hajnalka

Szalóki Ági babáknak koncertezett

A simontornyai Fried Művelődési Ház és Könyvtár tájékoztatása szerint a Szalóki Ági babakoncerten negyvenhatan vettek részt, huszonhat gyermek, tizenöt szülő, nagyszülő és három bölcsődei dolgozó. A Nemzeti Művelődési Intézetet két munkatársuk képviselte. A rendezvényt Vácziné Horváth Anikó, a Fried Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője nyitotta meg. A program része volt az élőzene hallgatás, a közös éneklés, mondókázás és az ölbeli játékok a szülők és a babák bevonásával.

A koncerten közreműködött Szalóki Ági (ének, ütőhangszerek), Csókás Zsolt (akusztikus gitár, ének) és Szalai Péter (ütőhangszerek). A babakoncert komplex zenei élményt nyújtott a szülőknek és a babáknak is, a résztvevők nagyon jól érezték magukat, tájékoztatott a simontornyai kulturális intézmény. Szalóki Ági a simontornyai koncert után mesélt arról, hogy otthonról hozza a zene szeretetét, felmenői között cimbalmosok, hegedűsök is voltak.

Fontos számára a mondókák, ringatók, népzenei hagyományok őrzése, átadása. Maga is kisgyermekes anyuka, jól tudja, mennyire fontos a zenei nevelés, a ritmus a picik számára. A harminchat állomásból álló ingyenes koncert-sorozat utolsó állomása volt Simontornya. A Petőfi Kulturális Program a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében valósult meg.

Fotó: Beküldött fotó /Géringerné Horváth Hajnalka

Első szólólemeze gyerekeknek készült

Szalóki Ági óvónőként, végzett, első gyerekekhez szóló zenekarát 2004-ben alapította, első szólólemeze is a gyerekeknek készült. Együtteseivel bejárta Európát és a Kárpát-medencét, műsoraival eljutott Kínába és Japánba is. Alapvetően népzenésznek tartja magát, aki felkérésre szívesen énekel jazzt neves zenészekkel, például Szakcsi Lakatos Bélával is fellépett már. Énekelt Csíkszeredában a Csíki Jazz Fesztiválon a Tálas Áron Jazz-trióval és Palya Beával. Hamarosan szerepel a Firkin nevű, ír kocsmazenét játszó zenekarral egy nyári fesztiválon, énekel majd a Makám együttessel, Bognár Szilviával és Paár Julcsival is. Készül sanzonestekre és templomi koncertekre is. Következő lemeze világzenei album lesz.