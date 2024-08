Augusztus 14-én a szekszárdi Vármegyeháza udvarán állítanak fel filmvásznat, amelyen a Top Gun: Maverick című nagy sikerű akciófilm képsorai fognak megelevenedni.

A Paramount nyári mozis programsorozata a nyár folyamán az egész országot bejárva kedveskedett egyedi hangulatú, rendhagyó helyszínekre szervezett filmélményekkel a hazai filmrajongóknak. Az országjáró körút Budapesten startolt, majd érintette Szolnokot, Egert, Pécset, Debrecent és Keszthelyt, most pedig Tolna székhelyére érkezik. A vetítendő filmet ezúttal is előzetesen, online szavazáson választhatták ki a nézők, Tom Cruise pedig verhetetlennek bizonyul: a Top Gun: Maverick zsinórban hetedszer is legyőzte Sandra Bullock romantikus komédiáját, Az elveszett várost, és Will Ferrell paródiáját, A híres Ron Burgundy legendáját.

Augusztus 14-én, szerda este tehát irány a Vármegyeháza udvara. Kapunyitás: 19 órakor, 19:45-től a Paramount saját filmes kvízén vehetnek részt a jelenlévők, maga a film pedig 20.30-kor kezdődik. A kellemes időtöltéshez ingyen popcornnal járulnak hozzá a szervezők. A hivatalos Facebook-esemény itt található. A Telekom Film bemutatja: Nyári mozi országos turnéja még egy városba fog ellátogatni, szeptember 3-án, a szegedi Nyugi kertben ér véget a programsorozat.