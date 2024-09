A film megtörtént eseményeken alapul, így sokkal több, mint egy szokványos bankrablós történet. A főszereplő Terry (Jason Statham), egy autókereskedő, akinek múltja tele van kisebb-nagyobb stiklikkel, de eddig mindig elkerülte a komolyabb bajokat. Amikor azonban régi ismerőse, a csinos modell, Martine egy nagyszabású bankrablás ötletével keresi meg, Terry nem tud ellenállni a lehetőségnek.

A terv egyszerűnek tűnik: egy londoni bank riasztói hétvégén nem működnek, így alagutat ásva könnyedén elérhetik a széfeket. Amikor azon kezdenénk gondolkodni, hogy most miről fog szólni a következő egy óra a filmben, hiszen a cselekmény le is zárult, bankrablás pipa, ekkor jövünk rá, a film többet tartogat, mint egy szimpla rablás történetét. A bűntény csupán egy katalizátor, amely események lavináját indítja el, összekapcsolva a londoni alvilágot, a brit kormányt és még a királyi családot is. A Banki meló különlegessége abban rejlik, hogy a rablás nem a történet csúcspontja, hanem annak kiindulópontja, és a feszültség inkább a következményekben bontakozik ki. A film könnyed hangvétele és humora az akciót nem kedvelőket is ott tartja a képernyő előtt. Bár a lezárás kissé összecsapottnak tűnhet, a fordulatos és izgalmas cselekmény, valamint Jason Statham meggyőző alakítása garantálja a szórakozást.

