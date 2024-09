Hogy milyen kalandokba kerülnek és hogyan győzik le félelmeiket, arról a szeptember 19-i, csütörtöki, 14 órakor kezdődő premier lebbenti fel a fátylat. A zenés, humoros előadás pénteken .és szombaton is megtekinthető, 10, illetve 11 órától. A szereposztás a következő: Harald, a szamár: Jonas Gundelach, Wolfgang, a kutya: Perrine Martin, Annegret, a macska: Melissa Hermann, Tobias, a kakas: Sipos Eszter. Rajtuk kívül Paul Wiehe, Wessely Ágnes és Gőbl Gabriella is bemutatkozik a közönségnek. A rendező Verena Koch, régi ismerős a DBU-ban és Szekszárdon, tizenhat éve rendszeresen visszatérő vendégművész. Egyaránt otthonos a klasszikusok, avagy a modern szerzők világában, de rendezett már magával ragadó Andersen mesét is.