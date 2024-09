Az NDR sorozat robotja, Andrew (Robin Williams) 2005 áprilisában kerül a Martin család otthonába, hogy házvezetési és karbantartási feladatokat lásson el. Sajnos a család idősebbik lánya nem fogadja be, és megparancsolja neki, hogy ugorjon ki az ablakon – súlyosan megsebesítve ezzel belső áramköreit is. A családapa, Richard Martin családi gyűlést tart, és leszögezi, hogy Andrew-t nem háztartási gépként, hanem emberként, a család tagjaként kell kezelni. Ezután lassan elfogadja a család Andrew-t, de továbbra is fenntartásokkal kezelik.

Amikor azonban Andrew véletlenül összetör egy üvegfigurát, amely Amandaé volt, Andrew egy hasonló figurát farag fából.

A családot megdöbbenti az eredeti kreativitás e jele egy robotban, és Sir Richard Martin elviszi Andrew-t a gyártójához, a NorthAm Roboticshoz, hogy érdeklődjön, vajon minden robot olyan-e, mint ő? A vállalat vezérigazgatója problémának látja ezt a fejleményt, és szeretné leselejtezni Andrew-t, vagy ahogy ő fogalmaz, megjavítani. Martin mélységesen feldühödve hazaviszi Andrew-t, és hagyja, hogy saját fejlődését folytassa: mesteri órákat és más fa tárgyakat készítsen.

A kétszáz éves ember, Film4, 20 óra