Egy életre szóló hatás

Tamás az élményeit írásban is megosztotta a Pannon Filharmonikusokkal, akik nemcsak hálásak voltak a véleményéért, de interjút is készítettek vele. „Ez számomra egy teljesen új dolog volt. Az első koncert után úgy éreztem, hogy meg kell osztanom, milyen mély benyomást tett rám a komolyzene világa” – árulta el a diák. „A zene nemcsak szórakoztatott, hanem gondolkodásra is késztetett. Megtanított arra, hogy nyitottabban álljak hozzá olyan dolgokhoz, amelyek elsőre távolinak tűnnek.” Tamás elmondta, hogy nemcsak ő, hanem családja is látta a változást: „Amikor hazaértem a koncertekről, folyamatosan ömlöttek belőlem a szavak. Pedig általában visszahúzódóbb vagyok, de ez az élmény annyira inspiráló volt, hogy alig vártam, hogy megosszam másokkal is.”

A fiatalok és a komolyzene

A Zene Világnapjához közeledve Tamás története azt is példázza, hogy a komolyzene képes átlépni a generációs szakadékokat, és életre szóló hatást gyakorolhat a fiatalokra. „Szerintem, ha már kis kortól kezdve megismertetjük a gyerekeket a komolyzenével, sokkal természetesebbé válna számukra” – hangsúlyozta. „Amikor először hallottam a zenekart játszani, nem gondoltam volna, hogy ennyire lenyűgöz majd, de a zene azonnal hatott rám, és fantasztikus élmény volt.”

A zene formáló ereje a jövőre nézve

Tamás számára a komolyzene iránti nyitottság nem csak egy egyszeri élmény maradt, hanem egyfajta életfilozófiává vált. „Azóta is egyre több időt töltök zenehallgatással, sokkal jobban figyelek a részletekre” – mondta, hozzátéve, hogy a zene nemcsak kikapcsolódás, hanem egy újfajta kapcsolódási pont is lett számára a családjával és barátaival. „Még a húgommal is többet beszélgetünk a zenéről, ami régen elképzelhetetlen volt.”