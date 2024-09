Immár 20 éve ünnepeljük a magyar népmese napját szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján. Az emléknap célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar népmesék gazdag kincsestárára, és átadja azok örök érvényű bölcsességeit a legfiatalabb generációknak. A Babits Mihály Általános Iskolában a jeles napokra különös figyelmet fordítanak, így van ez a népmesék ünnepével is. Az iskola könyvtáros pedagógusa, Máté Józsefné Erzsike mosolyogva mesélt arról, hogyan ünnepelnek az intézmény falain belül. – Az idén egy versenyt hirdettünk, ahol a gyerekek a tanítójuk által felolvasott népmeséhez készítettek illusztrációt – mondta. Az alsós diákok lelkesedése egyértelmű, hiszen tízből kilenc osztály csatlakozott a programhoz.

Rajzok és mesék a képzelet birodalmából

Fotó: Denes Martonfai

A rajzokból kiállítás is készült az iskola könyvtárában, ahol a gyerekek és tanáraik boldogan gyönyörködnek egymás alkotásaiban. Erzsike hozzátette: „Nálunk a jutalom maga a kiállítás. A gyerekek örömmel hozzák be a rajzaikat, és nagy büszkeséggel mutatják meg szüleiknek is.” Az iskolai falak között most nem csak a rajzok, de a mesék is életre keltek: a könyvtárban és az iskolarádióban is népmeséket hallgattak a diákok, amelyek visszarepítették őket a régi idők mesés világába. Az iskolában ezt a napot minden évben kiemelten ünneplik, hiszen a népmesék fontosak a gyermekek kreatív gondolkodásának fejlesztésében.

A gyerekek szívesen csatlakoznak a foglalkozásokhoz

Fotó: Denes Martonfai

A pedagógus elmondta, hogy nem az a cél, hogy a gyerekek versenyezzenek, hanem hogy élvezzék az alkotás örömét. – Bár az internet és a modern technológia egyre nagyobb szerepet játszik az életünkben, a gyerekek még mindig nagyon szeretnek könyvtárba jönni, és itt alkotni. Ez különösen a Magyar Népmese Napján válik igazi ünneppé – summázta a pedagógus az eseményeket.