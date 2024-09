Hozzátette, hogy a számítógép káprázatos lehetőségeket nyújt, ezerszer szebb és változatosabb dolgokra képes általa az ember, gyorsabban és tisztán lehet vele dolgozni. Az új technika megjelenése rendkívüli felfutási időszakot hozott a tipográfiában. Ami addig csak a képzeletben létezett, az általa már meg is valósulhat. Ezzel együtt a papíralapú dolgok lassan eltűnőfélben vannak. Erky-Nagy Tibor viszont annak a híve, hogy ha megtetszik egy kép, vagy szöveg, azt nyomtassuk ki, vessük papírra, mert így hosszú évtizedekig fennmaradhat. Napjainkban mindent csak digitális adathordozón rögzítünk, arra pedig nincs garancia, hogy ezek évtizedek múltán is rendelkezésre állnak még.

Érdekli a hadtörténet és a vasúttörténet

Erky-Nagy Tibor számára a munkája egyben a hobbija is, ugyanakkor az érdeklődési körébe tartozik a hadtörténet és a vasúttörténet is, illetve édesapja példáját követve szívesen tölti az idejét makettezéssel is. Felesége, Selyem Ágnes egykor bábkészítőként dolgozott a fővárosi Bábszínházban. Két gyermekük született. Veronika Svédországban, Dániel a feleségével Budapesten él.