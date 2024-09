Fedezze fel a Fortaleza de Santa Cruz da Barra erődöt, amely a brazil partvidék védelmének egyik történelmi bástyája. A műsorban ellátogatnak Niteroi városába, ahol Brazília egyik legismertebb építészének futurisztikus művészeti múzeuma magasodik. Az öböl belső részén több mint százharminc sziget vár a nézőkre, köztük a festői Paqueta, amelynek négyezer lakosa őrzi a sziget autentikus hangulatát.

Az öblöt övező Serra dos Orgaos-hegység Brazília hegymászó központjaként kínál páratlan látványt. Innen Rióba utazhatunk, ahol belecsöppenünk a világhírű karnevál éjszakai forgatagába, ahol az extravagáns jelmezek és a színes kavalkád garantáltan lenyűgözik majd. Másnap Riot fedezhetjük fel: gyönyörű strandjai, pezsgő belvárosa és ikonikus nevezetességei felejthetetlen élményt nyújtanak.

Zárásként megcsodálhatjuk a város jelképévé vált hatalmas szobrot, amely mindenkit emlékeztet arra, hogy a világ egyik legizgalmasabb városában járunk. Csodálatos utazásokat tehetünk a kamera segítségével a világ legkülönbözőbb pontjain néhány méter, de akár több, mint 3000 méter magasságból. Minden egyes utazás egy varázslatos kalandra hívja a nézőket és egészen új szemszögből mutatja be Európa, Afrika vagy akár az Egyesült Államok tájait. Érdemes figyelemmel kísérni A világ madártávlatból című ismeretterjesztő sorozat többi részét is, talán következő úticélját is megtalálja.

