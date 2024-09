A festmény a József Attila Emlékházban kapott helyet, ahol mostantól a látogatók is megtekinthetik. Czirok Robi elmondta, hogy a festmény hosszú távú kiállításra került az emlékházba, de a mű tulajdonjoga továbbra is nála marad. A festmény ünnepélyes átadásáért külön köszönetet mondott Fekete Jánosnak, Balatonszárszó polgármesterének, valamint a Balatonszárszói Nagyközség Önkormányzatának.

fotó: Kollár Andrea

További terveiről Robi elmondta, hogy Lázár Ervin portréját egy emlékház számára ajánlotta fel, és azt is, hogy Ady Endre portréjáról már tárgyalnak egy neves és nagy múltú budapesti kávéház üzemeltetőjével. Czirok Róbert a közelgő szüreti fesztiválra is készül, ahol egy új alkotását, egy különleges festményt mutat be, amely az Egy fürt Szekszárd kiállításra készült. A művész emellett dolgozik a Garai Pince állandó kiállításának frissítésén is, ahol boros tematikájú festményeit állítja ki.