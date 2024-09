A szekszárdi Wosinszky Mór Múzeum időszaki kiállítóterme idén ősszel ismét otthont ad drMáriás alkotásainak. Ódor János, a múzeum igazgatója köszöntőjében hangsúlyozta, hogy drMáriás néhány évvel ezelőtt is bemutatta már műveit itt, ám a COVID-járvány sajnálatosan megszakította a tárlatot. Most azonban a Forgács-gyűjtemény tulajdonosa, Forgács István gyűjtő révén újra megrendezhettek egy nagyszabású kiállítást, amely először mutatja be a gyűjtemény eddig nem látott darabjait.

A megnyitón Rockenbauer Zoltán művészettörténész (korábbi miniszter, Rockenbauer Pál fia) is szólt a közönséghez, visszaemlékezve arra, hogy 2012-ben ismerte meg drMáriást. Megemlítette, hogy a művész már akkor is a közéleti, politikai portréfestészet meghatározó alakja volt, köszönhetően az egyedi, szatirikus stílusának. Rockenbauer kiemelte, hogy drMáriás festményei nemcsak jelenünk művészetét tükrözik, hanem idővel történelmi dokumentumokká is válhatnak, amelyek 150-200 év múlva is fontos forrásai lehetnek a magyar kultúrának.