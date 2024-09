A helyi egyesület egy tanösvényt is szeretne létrehozni a városban a közeljövőben.

Koncertek, néptánc és hagyományőrzés

Az eseményen számos program várta az érdeklődőket. A két nap alatt a város lakói és vendégei – közel kétszázan érkeztek összesen Weranuból, Treuchtlingenből, Hochheimból és Dettáról – különféle kulturális bemutatókat és szórakoztató programokat élvezhettek.

A vasárnapi programok is bőséges kínálattal várták a látogatókat. A délelőtti szentmisét Erb József tiszteletbeli esperes celebrálta a katolikus templomban. A mise keretei között gyógyfűcsokor-szentelésre került sor, mely esemény a helyi közösség vallási hagyományait elevenítette fel. Szombaton és vasárnap Till Jánosné sváb népviseleti babáinak kiállítása is megtekinthető volt a Katolikus Közösségi Házban, ahol a látogatók megcsodálhatták a gondosan kidolgozott, helyi motívumokkal díszített sváb népviseletes babákat is, amelyek a német hagyományok egy szeletét őrzik a jelenkor számára.

A mise keretei között gyógyfűcsokor-szentelésre is sor került

Fotó: Ruip Gergő

A táncos és zenei programok a helyi, Tolna, Baranya, Pest megyei és határon túli csoportok fellépésével folytatódtak, ahol a bonyhádi német nemzetiségi tánccsoport, a Kränzlein is fergeteges bemutatóval szórakoztatta a közönséget.

Múlt és Jövő Találkozása

A bonyhádi Sommerfest nemcsak a múlt megőrzéséről szólt, hanem a jövőbe vetett hitet is kifejezte. Köhlerné Koch Ilona, a bonyhádi német nemzetiségi önkormányzat elnöke kiemelte, a programok középpontjában a hagyományok ápolása és a közösségi összetartozás megerősítése állt. Az események során a résztvevők nemcsak szórakozhattak, hanem betekintést nyerhettek Bonyhád gazdag történelmébe és sokszínű kulturális örökségébe.