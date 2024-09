Tizedik alkalommal tartották meg a térségi termékbörzét. Az idei kiállításon is Tamási járás települései, kiegészülve a Dombóvári járás néhány településével, látványos termékbörzén mutatták be közfoglalkoztatási programjaikban elért eredményeiket. A megtermelt és kiállított termékeken át az önkormányzatok bepillantást engedtek tevékenységükbe, erőfeszítéseikbe és dolgos hétköznapjaikba. Porga Ferenc, Tamási polgármestere hangsúlyozta a közfoglalkoztatás fontosságát és a program során előállított értékeket. A polgármester elmondta, hogy bár az elmúlt években csökkent a közfoglalkoztatottak száma, a programok továbbra is magas színvonalon zajlanak, és valódi értékeket teremtenek a résztvevők.

Közfoglalkoztatási Kiállítást és Térségi Termékbörzét tartottak Tamásiban. Fotó: M. D.

Több önkormányzat is saját iskoláinak, óvodáinak és intézményeinek konyhájára termeli meg és dolgozza fel a zöldséget és gyümölcsöt, biztosítva ezáltal a friss és helyben termesztett alapanyagokat. Porga Ferenc azt is kiemelte, hogy egyes települések már nemcsak saját szükségleteiket elégítik ki, hanem a felesleget piaci értékesítésre is szánják. Például Nagyszokolynál a közfoglalkoztatottak által előállított száraztésztákat évek óta szélesebb körben forgalmazzák, nagyon keresett termék, így a helyi gazdaságra is pozitív hatással van. Az ilyen típusú kezdeményezések fontosak, hiszen nemcsak munkát biztosítanak, hanem értéket is teremtenek.

A rendezvény célja a kezdetektől, hogy bemutassa a közfoglalkoztatási programok keretében előállított helyi termékeket, amelyek nemcsak a közösségi szükségleteket szolgálják, hanem piacképes árukként is megállják a helyüket. A kiállítók zöldségekkel, gyümölcsökkel, lekvárokkal és kézműves termékekkel várták az érdeklődőket, miközben a látogatók betekintést nyerhettek a közfoglalkoztatás szerepébe a helyi gazdaságban.

A délelőtt folyamán kulturális programok is szórakoztatták a látogatókat: a BrassVibe zenekar, a Hőgyészi Székely Kör Bokréta Néptánccsoportja, a Bácska Banda zenekar, Amerein-Moizer Adrienn és Hegedüs Gyula duója, valamint a Pécsi Fordan Táncklub és a Würtz Ádám Általános Iskola énekkara lépett fel, színesítve a programot. A termékbemutatókon kívül gyermekprogramok is voltak, a legkisebbeket óriás társasjátékok, rendőr-, mentő- és tűzoltóautó-bemutatók várták.