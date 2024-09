– Nem lenne jobb egy helyhez kötődni, valahol igazán otthon lenni?

– Fontos dolog valahova tartozni, de szerintem az se rossz, ha otthonosan mozgunk az egész világban. Én négy nyelven beszélek, Anna hét nyelven, minden évben eljövünk Európába, elsősorban Magyarországra és Lengyelországba. Most a kisfiunkat is hoztuk, aki magyarul is tud, és két hétig, amíg itt vagyunk bejárhat a kölesdi iskolába. Neki is lesz idekötődése, de a nagyvilágban sem fog elveszni.

Négykezes művek Gabriel Heimler (Kajdi Gábor) 1964-ben született Párizsban. Felmenői kölesdiek. Köztük volt az a helyi bíró is, aki az 1700-as évek végén a református templomot építtette. Nagyapja a község kovácsa volt, apja építész, aki 1956-ban elhagyta az országot. Fia Párizs után Berlin élt, 1998-tól 2010-ig, majd párjával, Anna Proccal Wellingtonba költözött. A jelenlegi párkapcsolatából egy, a korábbiból két gyermeke van. Vászonra fest és falakra. Budapesten, a Lukács fürdőben 2009-ben kiállítást rendezett 26 alkotó képeiből. Ott három saját műve is látható volt. Későbbi munkái „négykezesek”, Annával együtt dolgozik. Jelenleg Strasbourgban van kiállításuk, az EU-parlamentben tíz képük látható. Korábban, 2019-ben egy kínai világkiállításon ők voltak az Új-Zélandot képviselő képzőművészek. Legközelebb a wellingtoni magyar nagykövetségen nyílik tárlatuk, hét festménnyel, november 18-án. Kötődnek Magyarországhoz, Lengyelországhoz (Anna révén), Franciaországhoz, Németországhoz és Új-Zélandhoz. Világpolgárok.