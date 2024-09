A nyár(i szünet) utolsó hetében az intézmény immár kilencedik alkalommal rendezte meg a Giovani Artisti Mesterkurzust közel harminc – a tolnaiak mellett Szekszárdról, Bonyhádról, Pécsről érkezett – ifjú művészpalánta és négy, Szegeden oktató művésztanár közreműködésével.

Mint azt a program megnyitóján Máténé Hepp Andrea, a tolnai zenede vezetője elmondta, ezúttal már háromféle hangszer zenészeit várták a kurzusra. A tizenkét zongorista növendékkel dr. Zsigmondné dr. Pap Éva, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) docense és dr. Zsigmond Zoltán. a SZTE tanszékvezetője foglalkozott. A hét klarinétost Poljak Éva, a SZTE tanára oktatta, míg a hét fuvolista oktatója Somogyi Júlia, szintén a SZTE tanára volt.

A növendékek a zeneoskolai oktatóik javaslata alapján jelentkezhettek a képzésre, a résztvevők között akadtak 9-10 évesek és középiskolások is. Az öt nap során órarendi beosztás alapján, egyénileg napi egy foglalkozáson vettek részt, de közös zenélésekre is sor került.

A mesterkurzus kiváló lehetőség a tehetséggondozásra. A növendékek a mesterek révén más megközelítésből is megismerhették a darabokat, új technikákat, módszereket tanulhattak és motiváltan rá tudtak hangolódni az induló tanévre. A zeneiskola tanárai számára pedig a kurzus továbbképzésnek is felfogható, hiszen a foglalkozásokon hospitálni is lehetett, a tanárokon kívül a növendékek és szülők is részt vehettek az órákon.

A mesterkurzus zárásaként rendezett hangversenyen a növendékek a hét során tanult, illetve tökéletesített darabokat adták elő.