Kulturális Örökség Napok keretében mutatkozott be az érdeklődőknek Keszőhidegkút. Az – angol kifejezéssel – European Heritage Days nemzetközi rendezvénysorozathoz kapcsolódva bebizonyosodott, hogy egy kicsiny település is képes értő és élményt jelentő módon a közönség elé tárni értékeit.

A kulturális örökség túra egyik állomása a Fachwerk lakóház udvarán volt, Bodó Katalin (a kemping székben, bal oldalon) itt is tartott előadást a látnivalókról

Fotó: Bodon Dávid

Megérintette a csapatot a település

Ehhez természetesen helyi összefogásra volt szükség. Bodó Katalin, a Szépítsük együtt Keszőhidegkutat civil kezdeményezés vezetője, a program szervezője, egyúttal a látogatók kalauzolója elmondta: munkájában támaszkodhatott Nagy Aranka polgármester, a községi önkormányzat, a Német Kisebbségi Önkormányzat és az evangélikus egyház tevékeny segítségére. Ennek is köszönhető, hogy az European Heritage Days nem is egy, hanem két napon át tartott Keszőhidegkúton.

– Kedves, rendkívül érdeklődő társaság jött össze szombaton – ismertette az első nap eseményeit Bodó Katalin. – A vendégek Pest vármegyéből érkeztek, avagy gyökereik révén oda is kötődtek. Érzékelhetően elcsodálkoztak azon, hogy egy ilyen kicsiny település – jelenleg mintegy százhetven lehet a lélekszám – miként lehet ennyire rendezett, barátságos és hangulatos. A településen tett séta alkalmával egyöntetűen nagyra értékelték a népi építészet értékeinek megóvására tett törekvéseinket. A vendégek között volt a Kalaznón működő Johann Lux Stallgalerie tulajdonos házaspárja is, azaz Lux Erzsébet és Csorba Károly is. Ők azért is látogattak el hozzánk, mert a két helység története nagyon hasonló. A betelepült németek egyaránt Hessen tartományból érkeztek, ugyanúgy evangélikusok voltak, templomaink is hasonló korban, az 1790-es években épültek és vélhetően egyazon személy volt a karzat- és oltár festő mester is. A jó hangulatú beszélgetések után mindannyian átutaztunk a huszonöt kilométernyire található Kalaznóra is, hogy ott is megismerkedjünk a nevezetességekkel.

Kulturális örökség, előadásokkal

Vasárnap a vendégek többsége a környező településekről látogatott Keszőhidegkútra. Bodó Katalin kalauzolásával először is megismerkedtek a falu bővizű, névadó forráskútjával, aminek belső falán német nyelvű versike olvasható. Körbesétálták az úgynevezett Aranyhalas-tavat, majd a szalonnasütésre, bográcsozásra, grillezésre is alkalmas új, hangulatos közösségi teret. Ezután kívül-belül megnézték a Fachwerk lakóházat és annak idén felújított nyárikonyháját. Az épület kertjében sütemény kóstolás mellett zajlott le helytörténeti előadás.