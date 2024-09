„Jövőnk gyökerei” Bogyiszlón címmel rendeztek néprajzi programot szombaton a településen. Dr. Varga Anna néprajzkutató és a „Gyermekekért, Bogyiszlóért” Alapítvány szervezésében érkezett a faluba a prof. dr. Andrásfalvy Bertalan népművészeti kutatásait bemutató tárlat Bogyiszlót középpontba állító részlete. Életképek az ötvenes évekből, a halászatot, a háztáji gazdálkodást megörökítő fotók, a zene és a tánc által áthatott mindennapokat bemutató felvételek láthatóak a táblákon. Emellett Andrásfalvy Bertalan életéről, munkásságáról is olvashatnak az érdeklődők.

Bogyiszlón nemcsak emlékként őrzik, éltetik is a zenés-táncos hagyományokat

Fotó: Mártonfai Dénes

Korunk egyik legmeghatározóbb néprajzkutatója

Dr. Varga Anna köszöntőjében kiemelte, hogy Andrásfalvy tanár úr korunk egyik legmeghatározóbb néprajzkutatója, aki közel kétszáz településen végzett gyűjtéseket. A Bogyiszlón látható tárlat abból az átfogó kiállításból merít, amelyet 2021-ben a kilencvenedik születésnapjára állítottak össze. Tóth István polgármester arról beszélt, hogy a vizek által határolt községben olyan sajátos kultúra alakult ki, amelyet nemcsak megőrizni, hanem továbbadni is lényeges.

Ennek jelentőségét emelte ki Boda Zoltán, a „Gyermekekért, Bogyiszlóért” Alapítvány elnöke is. Mint mondta, a falu óvodájában és iskolájában is hangsúlyos a hagyományőrzés. Továbbá köszönetét fejezte ki dr. Varga Annának, amiért elhozta Bogyiszlóra a kiállítást, és Andrásfalvy tanár úrnak is, hiszen az ő gyűjtései révén kaphat képet a ma generációja is a település évtizedekkel ez előtti állapotáról.

– Berci bácsi óriási tudással bír, diák, felnőtt, idős egyaránt felnéz rá – mondta Andásfalvy Bertalanról Burján István, a Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztályának osztályvezetője. Az etnográfus, főmuzeológus ugyanakkor úgy látja, szinte lehetetlen egyetlen nagy, átfogó tárlattal bemutatni a tanár úr munkásságát, mivel az annyira szerteágazó.